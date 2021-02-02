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Стало известно о смертельном ДТП в Москве с участием машины ГИБДД

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых оказался машиной ГИБДД. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, в результате аварии погиб один человек, трое пострадали. Отмечается, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра столицы после пересечения с Минской улицей. Три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.

Ранее сообщалось о том, что россиянка на иномарке без номеров врезалась в салон красоты в Санкт-Петербурге. Красная Mazda, за рулем которой была жительница Петербурга, влетела в здание на улице Савушкина, в котором располагается студия красоты.

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