Стало известно о смертельном ДТП в Москве с участием машины ГИБДД

В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых оказался машиной ГИБДД. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, в результате аварии погиб один человек, трое пострадали. Отмечается, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра столицы после пересечения с Минской улицей. Три полосы из пяти в сторону центра перекрыты.

Ранее сообщалось о том, что россиянка на иномарке без номеров врезалась в салон красоты в Санкт-Петербурге. Красная Mazda, за рулем которой была жительница Петербурга, влетела в здание на улице Савушкина, в котором располагается студия красоты.