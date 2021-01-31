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Россиянка на иномарке без номеров врезалась в салон красоты в Петербурге

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянка на иномарке без номеров врезалась в салон красоты в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Пятый канал».

Красная Mazda, за рулем которой была жительница Петербурга, влетела в здание на улице Савушкина, в котором располагается студия красоты.

Как отмечает издание, кроссовер восстановлению не подлежит: у автомобиля сильно смята передняя часть. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, водителя осматривают медики. Информации о состоянии женщины нет.

29 января в Самарской области произошло ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал». Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и микроавтобус Citroën. В результате погибли 12 человек, пострадали 24 человека.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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