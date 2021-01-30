Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По его словам, из 13 человек, которые были доставлены в больницу, 11 в настоящий момент находятся в реанимации. Их состояние на данный момент оценивается от средней тяжести до тяжелого. Двое пострадавших в аварии скончались в ближайшие минуты после поступления в медицинское учреждение.

Министр рассказал, что сейчас рассматривается возможность эвакуации пациентов в областной центр. Он также заявил, что среди пострадавших есть полугодовалый мальчик, состояние которого оценивается, как тяжелое, стабильное. В ближайшее время он будет доставлен в областную детскую больницу. Бенян добавил, что водитель грузовика, попавшего в аварию, был осмотрен после происшествия и в госпитализации не нуждался.

Ранее специалисты МВД назвали причину смертельного ДТП. Согласно заявлению ведомства, водитель грузовика DAF, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения.

Вечером 29 января сообщалось, что число погибших в аварии выросло до 12.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.