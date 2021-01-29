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Число погибших в ДТП в Самарской области выросло

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области / РИА Новости

Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до 12. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Представители ведомства заявили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о смертельной аварии.

Ранее губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что всего в ДТП пострадали 24 человека, все они госпитализированы в Сызранскую центральную районную больницу. Представитель регионального следственного управления СК также заявила, что погиб водитель автобуса. Детей среди погибших нет. Уточняется, что рейсовый автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

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