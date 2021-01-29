Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области рассказало о состоянии пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло в районе села Заборовка Сызранского района. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, всего в аварии пострадали 15 человек. Десять пострадавших госпитализированы, восемь из них — в тяжелом состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën. В результате десять человек погибли.

Ранее в этот же день сообщалось о смертельном ДТП в Алтайском крае, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором сотрудники регионального министерства культуры ехали в служебную командировку. За рулем легковушки находилась глава ведомства Елена Безрукова. Она получила перелом руки и другие травмы. Ее заместитель Галина Кубрина умерла в реанимации Троицкой районной больницы, куда женщину доставили в тяжелом состоянии. Находившийся вместе с ними в машине начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков отделался ушибами.