Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Самарской области

Десять человек погибли и еще 14 пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Столкновение произошло на 873-м километре автодороги в районе села Заборовка Сызранского района. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

Отмечается, что пока не установлено точное число людей, ехавших в микроавтобусе. Спасатели занимаются освобождением заблокированных в результате ДТП людей. На участке автодороги организовано реверсивное движение.

Ранее 29 января сообщалось о смертельном ДТП в Алтайском крае, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором сотрудники регионального министерства культуры ехали в служебную командировку. За рулем легковушки находилась глава ведомства Елена Безрукова. Она получила перелом руки и другие травмы. Ее заместитель Галина Кубрина умерла в реанимации Троицкой районной больницы, куда женщину доставили в тяжелом состоянии. Находившийся вместе с ними в машине начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков отделался ушибами.