В ДТП с российскими чиновниками погибла замминистра культуры Алтайского края

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина умерла в реанимации Троицкой районной больницы, куда ее доставили в тяжелом состоянии после аварии с участием грузовика, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

ДТП произошло утром в пятницу, 29 января. Грузовой автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину с чиновниками, в результате произошло столкновение. За рулем легковушки находилась региональный министр культуры Елена Безрукова. Она получила перелом руки и другие травмы. Ехавший с женщинами начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков отделался ушибами.

Сотрудники министерства ехали в служебную командировку в Бийск, где должны были осмотреть участок под строительство Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.