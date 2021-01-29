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Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области / РИА Новости

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.

«Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице», — сказал Азаров. Он также уточнил, что всего в аварии пострадали 24 человека, все они госпитализированы в Сызранскую центральную районную больницу.

Представитель регионального следственного управления СК сообщила, что погиб водитель автобуса. Детей среди погибших нет. Уточняется, что рейсовый автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область. Причина аварии устанавливается.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

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