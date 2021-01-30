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Названа предварительная причина смертельного ДТП в Самарской области

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области / РИА Новости

Специалисты МВД назвали причину смертельного ДТП в Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления министерства.

Согласно заявлению ведомства, водитель грузовика DAF, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Citroën.

Ранее сообщалось, что число погибших в аварии выросло до 12. Представители Следственного комитета также заявили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о смертельном ДТП.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

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