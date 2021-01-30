Два российских региона объявили траур по жертвам аварии под Самарой

Губернаторы Ульяновской и Самарской областей Сергей Морозов и Дмитрий Азаров объявили 31 января днем траура после аварии с рейсовым автобусом и грузовиком под Самарой. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 30 января.

ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января около села Заборовка Сызранского района недалеко от города Сызрань. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

В результате погибли 12 человек, пострадали 24 человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».