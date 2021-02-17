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Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе

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В сети появилось видео с места аварии в Иркутской области, где столкнулись лесовоз, легковушка и автобус. Кадры ДТП опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На видео заметно, как выглядят последствия аварии, в которой погибли водитель рейсового автобуса и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Ранее стало известно, что авария произошла ночью на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск. По предварительным данным, иномарка, а вслед за ней и автобус, врезались в стоящий грузовик.

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