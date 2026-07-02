Названы главные страны — покупатели российской сгущенки

«Агроэкспорт»: Казахстан и Грузия стали основными покупателями российской сгущенки

За пять месяцев 2026 года России поставила на внешние рынки (без учета данных стран ЕАЭС за апрель-май) больше 2,2 тысячи тонн сгущенного молока. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало «Прайм».

В денежном выражении этот экспорт оценили в 4,9 миллиона долларов. В годовом выражении рост составил плюс 5 процентов в весе и плюс 18 процентов — в деньгах.

Основными покупателями этого лакомства стали Казахстан, потративший 1,6 миллиона долларов, и Грузия, чьи расходы на российскую сгущенку оценили более чем в 870 000 долларов. Кроме того, в списке пяти главных импортеров оказались Узбекистан (690 000 долларов), Абхазия (более 320 000 долларов) и Белоруссия (больше 300 000 долларов).

За 11 месяцев 2025 года Россия смогла вдвое нарастить экспорт протеина как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Речь идет о поставке на зарубежные рынки более 150 тонн протеина почти на 1,5 миллиона долларов. Это стало рекордом за всю историю наблюдений.

