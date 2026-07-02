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13:34, 2 июля 2026Силовые структуры

Российский студент выслушал приговор за попытку поджога военкомата

В Барнауле студента приговорили к 17 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

В Барнауле студента приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 20-летний студент установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, которое в России признано террористическим, и отправлял ему сообщения с подтверждением приехать на Украину и вести боевые действия против российских войск.

По заданию куратора он наносил в городе антиправительственные надписи и собирал сведения о военнослужащих РФ и предпринял попытку поджога военкомата.

Оперативные сотрудники провели его задержание на месте совершения попытки теракта.

Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила двух украинских агентов с радиоуправляемой бомбой.

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