Российский студент выслушал приговор за попытку поджога военкомата

В Барнауле студента приговорили к 17 годам колонии за госизмену

В Барнауле студента приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 20-летний студент установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, которое в России признано террористическим, и отправлял ему сообщения с подтверждением приехать на Украину и вести боевые действия против российских войск.

По заданию куратора он наносил в городе антиправительственные надписи и собирал сведения о военнослужащих РФ и предпринял попытку поджога военкомата.

Оперативные сотрудники провели его задержание на месте совершения попытки теракта.

Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила двух украинских агентов с радиоуправляемой бомбой.