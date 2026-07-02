Провернувшего аферу с люксовыми авто на миллиард рублей немца объявили в розыск

Гражданин Германии Медведев объявлен в общероссийский розыск

Гражданин Германии Илан Йозеф Медведев объявлен в общероссийский розыск. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишут «Известия».

Помимо иностранца, в деле фигурирует Виталий Кочешков. По версии следствия, Медведев является одним из организаторов масштабной аферы с поставками люксовых автомобилей из Европы, ущерб от которой может достигать миллиард рублей.

«Согласно материалам следствия, не позднее 4 марта 2025 года оба обвиняемых вместе с другими пока не установленными лицами задумали аферу. Пользуясь доверием знакомых, предложили им купить люксовые автомобили и пообещали привезти их в Россию по цене значительно ниже рыночной (...) Однако никто из покупателей машины так и не дождался», — сказано в сообщении.

«Известия» выяснили, что местонахождение Медведева неизвестно. При этом в начале июня СМИ сообщали о задержании афериста. «Но если Медведев уже покинул Россию, добиться его экстрадиции будет практически невозможно — Германия не выдает своих граждан даже в случае их уголовного преследования», — отмечается в материале.

Это вторая криминальная история, в которой фигурирует Медведев. Так, 25 декабря 2024 года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда речь шла об афере с поставками 300 тысяч респираторов. События происходили в 2020 году, в разгар пандемии.

Адвокат Александр Бурчук подчеркнул, что афера с поставками автомобилей из Германии действует уже десятки лет, а с введением санкций мошенники подгоняют ее под нынешние реалии.

Ранее житель Приморья стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести несуществующий автомобиль. На фальшивой сделке 51-летний мужчина потерял более 1,5 миллиона рублей.