Россиянин потерял крупную сумму на покупке несуществующей иномарки

Житель Приморья купил у мошенников Nissan X-Trail и потерял 1,5 млн рублей

Житель Приморья стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести автомобиль Nissan X-Trail через компанию из Владивостока, которая специализируется на подборе и продаже машин из-за рубежа. На фальшивой сделке 51-летний мужчина потерял более 1,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал «Сводка25 | Новости Приморья и Владивостока».

В интернете он наткнулся на объявление той самой фирмы, связался с ее представителями и в течение нескольких дней общался с ними исключительно в мессенджере. Стороны согласовали выбор автомобиля, после чего покупатель из Уссурийска дистанционно оформил договор.

Его не смутило, что потребовалась предоплата. Сначала мужчина внес задаток, а затем отправил оставшуюся сумму за автомобиль и услуги таможенного представителя. В назначенную дату передачи машины контакты менеджера были заблокированы.

Обманутый покупатель обратился в полицию. Правоохранители установили, что реально существующая компания не имела отношения к этой сделке. Злоумышленники полностью скопировали ее данные и создали поддельный сайт. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

