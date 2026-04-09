Названы популярные мошеннические схемы на вторичном авторынке

Эксперты раскрыли россиянам восемь схем обмана на рынке машин с пробегом

На вторичном авторынке покупатели рискуют столкнуться с мошенниками. Как не попасться на удочку аферистов, «Ленте.ру» рассказали эксперты службы контроля качества Авто.ру. Специалисты раскрыли самые распространенные и изощренные схемы обмана.

Первый и наиболее простой способ связан с ценой в объявлении ниже рыночной. Мошенник убеждает покупателя, что машина в хорошем состоянии, а стоимость снижена из-за отъезда или срочной необходимостью денег. Потенциальному клиенту говорят об ажиотажном спросе и просят внести предоплату, если покупатель хочет подумать. После перевода аферист исчезает.

Еще одна версия этой схемы — создание клона реальной публикации с дорогим автомобилем. Злоумышленник создает фейковую копию реального объявления, назначает привлекательную цену. Если покупатель решит посмотреть машину, ему, как правило, сообщат, что ее покажет водитель. Как только потенциальный покупатель соглашается на просмотр или выражает желание купить, его просят внести задаток, который поступает на счет мошенника.

Существует сезонная схема, которая касается мототехники. Снегоходы зимой или квадроциклы летом предлагают по заманчивой цене, но осмотр невозможен из-за удаленного местонахождения. Давление оказывается с одинаковыми аргументами во всех этих случаях: «машину придержу только после предоплаты».

Еще одна уловка строится на территориальной удаленности продавца. Это может быть длительная командировка или проживание за рубежом. Все общение происходит только в мессенджерах, никаких телефонных разговоров, а для получения автомобиля просят отправить деньги за транспортировку автовозом. Машину после этого никто не привозит.

В последнее время активизировались мошенники, которые представляются гражданами Китая (но могут встречаться и «представители» из других стран). В некоторых случаях собеседники выдают себя за сотрудников иностранных компаний, заинтересованных в экспорте автомобилей. Обсуждение сделки быстро уходит в сторону инвестиций и конвертации средств через криптообменники. Итогом такого общения становится попытка вовлечь человека в сомнительные финансовые проекты. Также мошенники под видом потенциальных покупателей выстраивают доверительное общение, выходящее за рамки делового. Но в итоге все равно предлагают «легкий заработок» в интернете, связанный с инвестициями или криптовалютой. Цель таких действий — нажива.

Мошенники используют любые способы воздействия, поэтому в их арсенале есть объявления от лица пожилого человека. Там всегда указано, что продажа вынужденная, а небольшие изъяны на фотографиях продаваемой машины оправдывают сниженный ценник. И все также фигурирует предоплата за машину.

Опасность подстерегает и продавцов, кто продаёт машины дороже миллиона рублей. Лже-покупатель в мессенджере настаивает на видеозвонке. Якобы для лучшего изучения VIN-номера он просит включить трансляцию экрана смартфона. В этот момент на телефон жертвы приходит код доступа к «Госуслугам», который мошенник считывает с видео и получает доступ к учетной записи продавца.

Существует схема, связанная с работой «технической поддержки». Злоумышленник пишет в чат продавцу под видом обычного покупателя. Его задача — получить номер телефона. Как только он его получает, продавец получает сообщение о необходимости верификации из-за странной активности в профиле. Ссылка для проверки ведет на фейковый сайт, внешне похожий на официальный. Там просят ввести личные данные, номер телефона, а иногда и код из СМС. Цель мошенников — получить доступ к учетной записи продавца или к его персональной информации.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, как не попасться на уловки автомошенников. Потенциального покупателя чаще всего «разводят» дистанционно, поэтому к звонкам и сообщениям стоит отнестись с опаской.