Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 2 июля 2026Россия

Украина бросила против России «машину апокалипсиса»

Минобороны России сообщило об уничтожении канадской бронемашины Senator на СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АрміяInform / Wikimedia

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили боевую бронированную машину Senator канадского производства в зоне спецоперации. О поражении автомобиля, прозванного «машиной апокалипсиса», сообщило журналистам Минобороны России.

Украинский бронеавтомобиль, как отметили в ведомстве, уничтожили военнослужащие группировки войск «Юг» в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, армия России поразила 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления дронами.

В Минобороны также сообщили, что Украина выпустила в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиационные бомбы. В ведомстве уточнили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 бомб и 631 дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Bloomberg сообщило о возможном применении Украиной собственной дальнобойной ракеты

    Российский экспорт растительных масел резко вырос

    Реакция Туска на действия Зеленского вызвала возмущение в Польше

    На годовалого ребенка напали с ножом в Москве

    Стрелявшего в рецидивистов россиянина задержали полицейские

    Двухлетнего ребенка заставили курить и пить в российском регионе

    Спецпредставитель Путина обратился к Мерцу

    Ольга Бузова спела на камеру в образе с колье за 205 тысяч рублей

    Совместная прогулка до города закончилась для россиянки изнасилованием и расправой

    На подлете к Москве сбили украинский БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok