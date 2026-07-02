Минобороны России сообщило об уничтожении канадской бронемашины Senator на СВО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили боевую бронированную машину Senator канадского производства в зоне спецоперации. О поражении автомобиля, прозванного «машиной апокалипсиса», сообщило журналистам Минобороны России.

Украинский бронеавтомобиль, как отметили в ведомстве, уничтожили военнослужащие группировки войск «Юг» в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, армия России поразила 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления дронами.

В Минобороны также сообщили, что Украина выпустила в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиационные бомбы. В ведомстве уточнили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 бомб и 631 дрон.