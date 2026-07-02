ВСУ выпустили в сторону России управляемые бомбы и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Помимо того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили один украинский безэкипажный катер.

Ранее в Минобороны России объявили о массированном российском ударе возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.