ВСУ выпустили в сторону России управляемые бомбы и сотни БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Помимо того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили один украинский безэкипажный катер.
Ранее в Минобороны России объявили о массированном российском ударе возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что атаки совершались с применением высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.