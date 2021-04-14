Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Автобус наехал на мачту освещения на Марксистской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранса Москвы». ТАСС со ссылкой на МЧС отмечает, что в ДТП пострадали восемь человек, включая водителя.

На кадрах с моментом ДТП показано, что автобус внезапно сворачивает на тротуар и врезается в мачту освещения, столкновение с которой тормозит его.

Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. По информации Дептранса, водителя извлекли из салона автобуса с ушибами. Ему 42 года, все медицинские показатели мужчины в норме. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет.

Ранее на Московском малом кольце (А107) произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей — двух легковых и грузовой бетономешалки. Столкновение трех машин произошло из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на проезжавшие мимо Volkswagen и Peugeot.