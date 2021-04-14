Россия
 
Последние новости
В МИД озвучили план действий при отключении России от SWIFT
Фигура 55-летней актрисы в купальнике взволновала ее фанатов
Еще одного белорусского оппозиционера задержали в Москве
Россиянам назвали альтернативу ипотеке
Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ
ВВС США «показали» истребитель шестого поколения
Нефтяные деньги в России предложили копить по-новому
В России обезглавили редчайшего тигра
Школьники устроили «работорговлю» темнокожими одноклассниками в соцсетях
Новости партнеров
Прослушать новость

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Автобус наехал на мачту освещения на Марксистской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранса Москвы». ТАСС со ссылкой на МЧС отмечает, что в ДТП пострадали восемь человек, включая водителя.

На кадрах с моментом ДТП показано, что автобус внезапно сворачивает на тротуар и врезается в мачту освещения, столкновение с которой тормозит его.

Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. По информации Дептранса, водителя извлекли из салона автобуса с ушибами. Ему 42 года, все медицинские показатели мужчины в норме. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет.

Ранее на Московском малом кольце (А107) произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей — двух легковых и грузовой бетономешалки. Столкновение трех машин произошло из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на проезжавшие мимо Volkswagen и Peugeot.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой попало на видео