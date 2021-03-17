Россия
 
Последние новости
Счетная палата выявила нарушения силовиков почти на 125 миллиардов рублей
200-килограммовый курьер за год сбросил 126 килограммов и дал совет худеющим
Китай поставил под угрозу попытки сделать мир чище
Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Россиян предупредили о риске нового топливного кризиса
Описано поведение Горбачева в год развала СССР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Президента ФСБ арестовали
Скопинский маньяк и Собчак встретились в ресторане
Новости партнеров
Прослушать новость

17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

На трассе под Рязанью опрокинулся пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Авария произошла на 226-м километре трассы М-5. В автобусе находились более 50 пассажиров, 17 из них получили травмы, им оказывают помощь. По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, автобус следовал из Москвы в Пензу. В результате ДТП погибших нет. По предварительной версии, причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.

Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадавшие получили преимущественно ушибы. Большинству из них помощь была оказана на месте.

Ранее в Подмосковье перевернулся автобус с детьми. В результате пострадали восемь несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, в ходе следствия будут установлены причины опрокидывания автомобиля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Автобус со школьниками сорвался с обрыва из-за отказа тормозов