Микроавтобус с детьми перевернулся в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, в ходе следствия будут установлены причины опрокидывания автомобиля.

Ранее в ГИБДД заявили, что самым аварийным временем на российских дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. Всего с начала 2021 года произошло более 9 тысяч ДТП — на четверть меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Около 35 процентов общего числа аварий происходят в пятницу (1693) и субботу (1442). В остальные дни их доля не превышает 15 процентов.