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Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в аварии с фурой под Самарой

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Шесть пассажиров и водитель легкового автомобиля Volkswagen Tiguan погибли в аварии с фурой Isuzi под Самарой. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло на трассе М5 «Урал» (Волжский-Курумоч) в 05:50 утра, информация по пострадавшим уточняется.

По предварительным данным, при столкновении погибли 5 парней и 2 девушки, которые ехали в легковом автомобиле.

Прокуратура начала проверку, на место аварии выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. Устанавливаются причины происшедшего.

В январе три человека погибли, шесть получили травмы в автоаварии с пассажирским микроавтобусом и фурой в Подмосковье. Сообщалось, что на 72-м километре трассы М-7 в Павловском Посаде микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик.

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