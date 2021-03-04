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Девять человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Удмуртии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Девять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса «Нефаз» со столбом в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.

Согласно информации ведомства, транспортное средство врезалось в опору линий электропередачи утром в четверг, 4 марта. Все пострадавшие в результате происшествия были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что женщина за рулем автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на столб. Отмечается, что 27 февраля в эту же опору ЛЭП врезался другой автобус, тогда пострадали шесть человек.

Ранее три человека погибли, шесть получили травмы в автоаварии с пассажирским микроавтобусом и фурой в Подмосковье. Сообщалось, что на 72-м километре трассы М-7 в Павловском Посаде микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик.

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