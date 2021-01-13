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Один человек погиб после аварии с опрокинувшимся автобусом в Ростовской области

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

На трассе под Ростовом-на-Дону опрокинулся автобус, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В региональном МЧС ТАСС отметили, что автобус опрокинулся в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 «Дон».

Ранее в Подмосковье самосвал столкнулся с колонной военных автобусов. По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель грузовика 26-летний Иван Г. не справился с управлением. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, также сообщалось о 41 пострадавшем.

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