Один человек погиб после аварии с опрокинувшимся автобусом в Ростовской области

На трассе под Ростовом-на-Дону опрокинулся автобус, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В региональном МЧС ТАСС отметили, что автобус опрокинулся в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 «Дон».

Ранее в Подмосковье самосвал столкнулся с колонной военных автобусов. По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель грузовика 26-летний Иван Г. не справился с управлением. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, также сообщалось о 41 пострадавшем.