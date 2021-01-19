Три человека погибли в аварии с микроавтобусом и фурой в Подмосковье

Три человека погибли, шесть пострадали в автоаварии с пассажирским микроавтобусом и фурой в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На данный момент движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто. Организован объезд через Электрогорск.

«На 72 километре трассы М-7 в Павловском Посаде микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. Погибли три человека, еще шесть травмированы. Все пассажиры микроавтобуса», — сказал собеседник.

По предварительным данным виновник аварии — водитель микроавтобуса, который мог уснуть за рулем.

16 января пассажиры легкового автомобиля Lada Priora, отправившиеся на отдых в Башкирию, погибли в ДТП с грузовиком DAF. Столкновение произошло на 1337 километре трассы Самара — Уфа — Челябинск. В результате аварии погибли пассажиры легкового авто: 34-летняя женщина со своими сыновьями 9 и 16 лет, а также ее 18-летняя племянница. Водитель Lada в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.