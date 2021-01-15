Под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла 200-я «Газель»

Под так называемым «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла «Газель». «Жертва» стала двухсотой по счету. Об этом пишут в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По информации портала Рeterburg2, водитель автомобиля не рассчитал габариты кузова и попытался проехать под мостом, проигнорировав предупреждение, и стал «юбилейным» 200-м застрявшим. Предыдущая авария случилась 6 января.

Под мостом может проезжать транспорт высотой не более 2,7 метра, например легковые автомобили, а также некоторые модели грузовиков.

Ранее под «Мостом глупости» проехала «Газель», не получив никаких повреждений. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что просвета между мостом и кузовом почти не было.