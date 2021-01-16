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Россияне отправились на отдых и погибли в ДТП с грузовиком

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Фото: gibdd_rb / Instagram

Пассажиры легкового автомобиля Lada Priora, отправившиеся на отдых в Башкирию, погибли в ДТП с грузовиком DAF. Об этом сообщило ГИБДД республики Башкортостан в Instagram.

По данным ведомства, столкновение произошло 16 января около 18 часов по местному времени на 1337 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.

За рулем Lada был 18-летний местный житель и еще пятеро россиян в салоне, грузовиком управлял 58-летний мужчина. В результате аварии погибли пассажиры легкового авто: 34-летняя женщина со своими сыновьями 9 и 16 лет, а также ее 18-летняя племянница.

Водитель и пассажиры направлялись на отдых в горнолыжный комплекс «Кандрыкуль» на территории республики. В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили ТАСС, что водитель Lada в тяжелом состоянии доставлен в Туймазинскую больницу.

В ноябре сообщалось, что жительница Стерлитамакского района Башкирии выжила в ДТП, после чего ее сразу же сбила насмерть другая машина. Трагедия произошла на 142-м километре трассы Уфа — Оренбург.

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