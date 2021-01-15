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Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео

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В Санкт-Петербурге машина влетела в кофейню и пробила стеклянные двери. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ. Видео с места происшествия публикует Teelgram-канал LIFE SHOT.

По данным телеканала, инцидент произошел на Большой Монетной улице в Петроградском районе. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль заносит на перекрестке и он врезается в дом прямо перед пешеходами, переходившими дорогу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге россиянин под наркотиками зажал стеклом автомобильной двери руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге. Автомобиль тащил инспектора на расстоянии около 700 метров, после чего виновник скрылся с места происшествия. В ведомстве уточнили, что инспектору понадобилась медпомощь, но сейчас его состояние удовлетворительное.

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