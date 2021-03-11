Автобус со школьниками сорвался с обрыва из-за отказа тормозов

Автобус, перевозивший школьников, сорвался с обрыва и упал с 20-метровой высоты в Индонезии, почти 30 человек погибли. Об этом сообщило Министерство транспорта страны, передает Reuters.

ДТП произошло в ночь на 11 марта в районе города Сумеданг в провинции Западная Ява. Водитель потерял управление в районе с извилистой дорогой, передает The New York Times.

Точная причина аварии пока не установлена. По данным министерства, предварительная информация указывает на то, что данные о пригодности автобуса к эксплуатации могли быть устаревшими. В то же время The New York Times пишет, что вероятной причиной стал отказ тормозов — об этом рассказали выжившие.

В общей сложности в автобусе было 62 человека — ученики средней школы и сопровождавшая их группа родителей и учителей направлялись на экскурсию к месту паломничества. В результате произошедшего 27 человек погибли, в том числе водитель. Остальные получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В феврале сообщалось, что автобус с туристами из России и с Украины разбился на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир в Египте. В начале января террористы совершили нападение на автобус в сирийской провинции Хама.