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В Афганистане боевики захватили автобус с десятками пассажиров

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Фото: MUSTAFA ANDALIB / Reuters

Боевики захватили автобус с десятками пассажиров в провинции Герат на западе Афганистана. По словам местных властей, боевики — члены движения «Талибан» (запрещено в России), пишет агентство «Синьхуа».

Вооруженные люди напали на автобус и угнали его в неизвестном направлении около 07:00 по местному времени. По предварительной информации, в автобусе находятся 45 человек. Полиция ведет операцию по освобождению заложников, никаких требований боевики пока не выдвигали.

Осенью 2020 года в Афганистане участились теракты и нападения. В ноябре там произошел взрыв, в результате которого погиб 21 человек, еще 17 получили ранения. Инцидент случился рядом с базой ВС Афганистана — там взорвался заминированный автомобиль.

В июле государственный секретарь Майк Помпео анонсировал вывод войск США с территории Афганистана к маю 2021 года. Он заявил, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

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