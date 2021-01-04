Мир
 
Последние новости
Раскрыты подробности приписываемых России кибератак на власти США
В Сирии уточнили информацию о нападении террористов на автобус
Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США
Диетолог назвала способ не поправиться после праздников
Мужчина расстрелял пастора в техасской церкви
На Украине рассказали о срыве контрактов по вакцине от COVID-19
Эпидемиолог рассказала об опасности новой мутации коронавируса для детей
Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео
Кремль отреагировал на слухи о поездке Путина на «чудо-остров»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Сирии террористы напали на автобус

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Террористы совершили нападение на автобус в сирийской провинции Хама, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник, инцидент произошел на трассе «Саламия — Ракка» около поселения Вади Узейб. Находящиеся там сирийские военные завязали бой с террористами, из-за чего трасса оказалась заблокирована.

29 декабря в сирийской провинции Идлиб бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. Трое российских военных получили ранения. Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь, ранения оценили как легкие.

Позже газета «Московский комсомолец» со ссылкой на связанное с террористами издание «Ибаа» сообщила, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия отправила подкрепление в ключевой город в Сирии на фоне протурецких атак
Российская военная полиция прибыла в район Сирии для стабилизации обстановки
Турция увела войска из наблюдательного пункта в Сирии
Российские военные вырыли ров на границе Турции и Сирии