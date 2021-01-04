В Сирии террористы напали на автобус

Террористы совершили нападение на автобус в сирийской провинции Хама, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник, инцидент произошел на трассе «Саламия — Ракка» около поселения Вади Узейб. Находящиеся там сирийские военные завязали бой с террористами, из-за чего трасса оказалась заблокирована.

29 декабря в сирийской провинции Идлиб бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. Трое российских военных получили ранения. Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь, ранения оценили как легкие.

Позже газета «Московский комсомолец» со ссылкой на связанное с террористами издание «Ибаа» сообщила, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).