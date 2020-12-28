Российская военная полиция прибыла в район Сирии для стабилизации обстановки

Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, передает РИА Новости и ТАСС.

Как рассказал Сытник, в районе отмечается нестабильная обстановка. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 21 обстрел со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В центре призвали ведущие обстрелы стороны прекратить вооруженные провокации и урегулировать ситуацию в подконтрольных им районах мирным путем.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки, в том числе запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», контролировавшая ряд территорий Сирии и Ирака.