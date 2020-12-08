Многодетная россиянка обстирывала террористов в Сирии и Ираке и получила срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам условно 33-летнюю жительницу подмосковного Нахабино Анастасию Трушкину за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии и Ираке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из материалов дела следует, что многодетную россиянку, имеющую детей в возрасте 3, 6, 9 и 13 лет, втянул в деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) ее гражданский супруг родом из Таджикистана. Они познакомилась в середине 2000-х в Нахабино, куда мужчина приехал на заработки. В 2007 году у них родился первенец. В 2014 году Анастасия уехала с младенцем в Турцию вслед за мужем, который уехал туда ранее с двумя старшими детьми. Оттуда семья перебралась в провинцию Алеппо в Сирии, где шли боевые действия.

Супруг россиянки воевал на стороне ИГ, а она вела домашнее хозяйство, присматривала за скотиной и птицей, а также оказывала первую медпомощь раненым боевикам и обстирывала их.

В 2016 году семья перебралась в Ирак, где Анастасия и ее муж получили ранения во время авиаударов. В 2019-м после поправки супруги с детьми приехали в Турцию, там их задержали и депортировали в Таджикистан — на родину мужа Трушкиной. Оставив его там, потому что въезд в Россию ему был закрыт, Анастасия 18 марта 2020 года вместе с детьми прилетела в Москву. Ее задержали в аэропорту Домодедово сотрудники ФСБ и поместили под домашний арест. На следствии и суде она полностью признала свою вину и раскаялась. Женщина заявила, что оружия в руках не держала и никого не убивала, а о том, что она была в ИГ узнала лишь от ФСБ после возвращения в Москву. По ее словам, муж тоже не воевал, а помогал развозить раненых.