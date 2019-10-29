В России двух вдов сирийского боевика заподозрили в мошенничестве с пособиями

В Дагестане двух местных жительниц, вдов убитого в Сирии боевика Магомедхана Даудова, заподозрили в мошенничестве с пособиями по потере кормильца. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

Отмечается, что Даудов находился в международном розыске по статье 205 УК («Террористический акт») и статье 208 УК («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

В мошенничестве женам Даудова помогала еще одна местная жительница. С ней женщины делились деньгами, которые они получали в местном Пенсионном фонде в селе Агвали. Туда жены предоставили поддельные документы о смерти Даудова и обе стали получать пособия по потере кормильца. При этом официально многоженство в России запрещено.

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Источник Интерфакса рассказал, что одна из женщин получила на одного ребенка около 400 тысяч рублей, еще одна на обоих детей — около 1,2 миллиона. Это продолжалось в период с 1 октября 2015 года по 29 июня 2019 года. В отношении женщин возбудили уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 159.2 УК («Мошенничество в особо крупном размере») и части 2 статьи 327 УК («Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов»).

Ранее сообщалось, что власти Чечни занимаются вопросом возвращения в Россию жен боевиков «Исламского государства». Власти намерены принять меры, чтобы домой вернулись «каждая женщина и каждый ребенок, которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию».

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