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Власти захотели вернуть сбежавших из лагеря для террористов в Сирии россиянок

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Власти Чечни занимаются вопросом возвращения в Россию жен боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), сбежавших из лагерей в Сирии. Об этом сообщил Альви Каримов, пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова, передает в воскресенье, 27 октября, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы предметно занимаемся этим вопросом», — сказал он, уточнив, что установить с ними контакт может быть сложно, поскольку Сирия является «крупной страной с нарушенными коммуникациями».

Каримов также отметил, что власти намерены принять меры, чтобы домой вернулись «каждая женщина и каждый ребенок, которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию», отметив, что они «не брошены на произвол судьбы».

Так, в Чечне ведется работа по сбору информации и установлению местонахождения жен боевиков. По итогам работы планируется собрать их в одном месте и решить ряд юридических вопросов, в частности обсудить восстановление документов.

О побеге россиянок стало известно ранее, 25 октября. Издание «Би-би-си» со ссылкой на их родственников, находящихся в России, сообщило, что из лагеря, оставшегося без охраны, пропали всего около 100 выходцев из России. Это произошло после того, как курды, ранее охранявшие заключенных, ушли из-за грядущего наступления турецких войск и подожгли палатки, где жили семьи террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ 9 октября. Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны».

После встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Турция прекратила военную операцию. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и договорились вместе патрулировать северные районы Сирии.

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