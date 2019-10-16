Появилось видео массового побега родственников боевиков ИГ из лагеря в Сирии

Десятки членов семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Бабака Тагвея.
По его словам, на кадрах видно, как «поддерживаемые Турцией ополченцы» дают убежище членам группировки и их родственникам, сбежавшим из Айн-Исса.
О том, что семьи боевиков ИГ ушли из лагеря, где они находились под охраной курдских формирования, сообщалось 13 октября. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что скрыться удалось сотне человек, курдские власти говорят о 800 беглецах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны».