Родственники боевиков ИГ устроили массовый побег из лагеря в Сирии

Несколько десятков членов семей боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) сбежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где они находились под охраной курдских формирований. Об этом пишет «Би-би-си».

Как пишет издание, данные о количестве сбежавших пленных разнятся. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека утверждают, что из лагеря удалось вырваться сотне человек, в то время как курдские власти заявляют о почти 800 сбежавших.

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Сообщается, что пленные атаковали ворота лагеря, когда рядом вели боевые действия турецкие войска. По словам курдских властей, в настоящий момент лагерь без охраны. В нем находилось около 12 тысяч человек, включая около тысячи женщин и детей, связанных с боевиками ИГ и не являющихся выходцами из стран региона.

Ранее сообщалось о том, что турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Он расположен в 10 километрах от границы Сирии с Турцией.

В субботу, 12 октября, армия Турции при поддержке Свободной сирийской армии (ССА) установила контроль над городом Рас-эль-Айн в Сирии, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

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