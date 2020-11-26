Готовившего теракты в Московском регионе члена ИГ отправили в СИЗО

Во Владимире суд арестовал гражданина центральноазиатской страны за подготовку теракта в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда города.

Задержанного отправили в СИЗО на два месяца, до 23 января.

По версии следствия, он был сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 24 ноября 2020 года он незаконно изготовил самодельное взрывное устройство и поражающие элементы для подготовки теракта в Москве.

Кроме того, через интернет он занимался вербовкой россиян, призывая их взрывать автомобили, снаряженные баллонами с газом.

25 ноября злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.