Готовивших теракт подростков-сторонников ИГ арестовали в Европе

Полиция Бельгии арестовала двоих подростков — сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), собиравшихся устроить теракт. Об этом сообщает The Brussels Times.

Несовершеннолетние были пойманы в городе Эйпен в провинции Льеж. Одному из них 16 лет, другому — 17. По данным полиции, они присягнули ИГ через интернет и намеревались напасть на полицейских. Сообщается, что в европейской стране объявлен «средний», второй из четырех, уровень террористической угрозы.

Как стало известно изданию, злоумышленников арестовали еще в воскресенье, 1 ноября, — то есть за день до террористической атаки в австрийской Вене.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Вене задержали 14 человек. Среди них граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России. Их возраст — от 18 до 26 лет.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других разыскивают.

Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С.

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