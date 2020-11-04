Австрия потеряла данные о попытке венского террориста купить оружие в Словакии

Словакия передавала Австрии информацию о попытке террориста, устроившего вооруженное нападение 2 ноября в Вене, купить боеприпасы. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.

По его словам, словацкая разведка информировала австрийских коллег, однако сведения по какой-то причине были утеряны. Как отмечается, данные о стороннике исламистов поступили еще в июле 2020-го, однако министр не уверен, что с ними дальше работали так, как это необходимо.

Министр заявил, что провал во взаимодействии со Словакией изучит независимая комиссия. Нехаммер считает, что его причиной может быть вред, который нанесло австрийской разведке предыдущее начальство.

Нехаммер также сообщил, что террорист действовал в одиночку.

Ранее стало известно, что террорист ездил за патронами для огнестрельного оружия в соседнюю Словакию. По данным силовиков, преступник пытался купить боеприпасы для автомата Калашникова, но ему не удалось это сделать, так как от него потребовали показать разрешение на оружие.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного нападавшего уже через девять минут, других разыскивают.

По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. Он также имеет двойное македонско-австрийское гражданство. Сообщается, что молодой человек был известен разведке: он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. При этом террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за произошедшее, не предоставив никаких доказательств.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека, 22 человека пострадали.

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