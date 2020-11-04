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Венский террорист действовал в одиночку

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Фото: Екатерина Прокофьева / РИА Новости
Продолжение: Австрия потеряла данные о попытке венского террориста купить оружие в Словакии

Террорист, расстрелявший людей на улицах Вены, действовал в одиночку. Эта версия лишь подтверждается видеозаписями с места, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.

По словам министра, злоумышленник до нападения идеально обхитрил программу дерадикализации. Глава МВД также сообщил, что после атаки были задержаны связанные с преступником люди, им от 18 до 28 лет. Нехаммер указал, что все взятые под стражу имеют миграционные корни, некоторые из них до сих пор являются гражданами других стран.

Ранее министр сообщал, что у устроившего нападение в Вене была судимость. Он также рассказывал, что у кураторов программы создавалось впечатление, что нападавший успешно интегрируется в общество.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других разыскивают.

По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. Он также имеет двойное македонско-австрийское гражданство. Сообщается, что молодой человек был известен разведке: он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека, 22 человека пострадали.

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