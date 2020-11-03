Стало известно о судимости напавшего на людей в Вене

У устроившего нападение в Вене была судимость. О новых подробностях личности террориста стало известно от главы МВД Австрии Карла Нехаммера, его цитирует Reuters.

Министр подчеркнул, что преступника осуждали за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но отпустили раньше срока.

Помимо этого, террорист был вооружен автоматом Калашникова, винтовкой и мачете. Отмечается, что у злоумышленника было двойное гражданство: Австрии и Северной Македонии.

О том, что один из стрелков в Вене симпатизировал ИГ, стало известно ранее 3 ноября. Он родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Погибли как минимум пять человек.

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