Число жертв теракта в Австрии выросло до шести человек. Об этом сообщает издание Heute.

Пятеро мирных жителей погибли, террорист также был уничтожен во время задержания. Отмечается, что скончался 21-летний юноша, который находился в тяжелом состоянии. Число пострадавших достигло 17 человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Тогда же отмечалось, что умерло лишь три гражданских, в то время как четвертый — сам террорист.

Атаку в австрийской столице совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Известно, что один из стрелков в Вене симпатизировал запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Он родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

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