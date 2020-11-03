Венского террориста нейтрализовали за девять минут

Мужчина, убивший четырех и ранивший 22 человек во время нападения в Вене, был нейтрализован вооруженной полицией в течение девяти минут. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.

Атака началась около 20:00 по местному времени (22:00 мск). По словам Нехаммера, к месту происшествия были вызваны сотрудники специального подразделения, которые пресекли инцидент, застрелив мужчину к 20:09 (22:09 мск). По словам главы МВД Австрии, без их быстрого вмешательства все могло быть хуже.

Ранее Нехаммер сообщил, что террорист обхитрил программу по дерадикализации. По словам министра, у кураторов программы создавалось впечатление, что нападавший успешно интегрируется в общество. В реальности же оказалось, что он просто успешно маскировался, радикализуясь сильнее.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, остальных разыскивают.

По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. Он также имеет двойное македонско-австрийское гражданство. Сообщается, что молодой человек был известен разведке: он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. МВД Австрии уже охарактеризовало его как исламистского террориста.