Венский террорист ездил за патронами в Словакию

Террорист, устроивший вооруженное нападение 2 ноября в Вене, ездил за патронами для огнестрельного оружия в соседнюю Словакию. Об этом со ссылкой на австрийские правоохранительные органы сообщает Süddeutsche Zeitung.

Известно, что в поездке его сопровождал еще один человек. Машина, которую они использовали, записана на мать известного полиции исламиста. По данным силовиков, преступник пытался купить боеприпасы для автомата Калашникова, но ему не удалось это сделать, так как в Словакии от него потребовали показать разрешение на оружие.

Газета сообщает, что всего в Австрии по подозрению в связях с организаторами нападения арестованы 14 человек из окружения непосредственного исполнителя. Подозреваемым от 16 до 28 лет, все они жители Вены или окрестностей. Известно также о двоих предполагаемых сообщниках, арестованных в соседней Швейцарии.

Ранее стало известно, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Вене.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают. В то же время пока не доказано, что стрелок действовал не в одиночку.

По данным прессы, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. В МВД указывали, что он имел двойное македонско-австрийское гражданство и был судим за попытку примкнуть к ИГ.

По последним данным, жертвами стали четверо, 22 человека пострадали.

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