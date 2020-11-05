Связанный с террористом из Вены чеченец пожаловался на выбитую дверь и попался

Подозреваемый в связях с венским террористом чеченец самостоятельно обратился в правоохранительные органы Австрии из-за выбитой дома двери и попался. Об этом сообщает издание Heute.

Отмечается, что 23-летний чеченец пришел в отдел полиции Вены 4 ноября. Он представился и пожаловался, что дверь его квартиры взломана. Сообщается, что в полиции в ходе разговора поняли, что перед ними разыскиваемый ими мужчина. Как оказалось, его дверь была выбита австрийским спецназом, который планировал его задержать, — однако в тот момент мужчины не было дома.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Вене задержали 14 человек. Среди них граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России. Их возраст — от 18 до 26 лет.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других разыскивают.

Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С.

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