Турция увела войска из наблюдательного пункта в Сирии

Турция уводит войска из наблюдательного пункта в провинции Алеппо после того, как он был окружен войсками правительственной Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на местный источник сообщает Al-Masdar News.

Сообщается, что колонна грузовиков вывезла военное оборудование в другой наблюдательный пункт на территории страны. Этот пост имел стратегическое значение, так как находился вблизи важного шоссе М-5 «Алеппо — Дамаск». По данным источника, после его сворачивания на северо-западе Сирии у турецких сил останется лишь несколько постов.

Как отмечает издание, на конференции в Сочи в сентябре 2018 турецкая сторона обязалась установить лишь 12 наблюдательных постов, однако в итоге развернула более 50, большинство — в Алеппо и Идлибе.

В октябре 2019-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.