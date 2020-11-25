В Хмеймиме увековечили память летчика сбитого Турцией Су-24

На российской авиабазе в Сирии Хмеймим увековечили память Героя России Олега Пешкова, чей бомбардировщик Су-24 был сбит Турцией пять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова, открыли памятный знак. «Подполковник Пешков отдал делу служения Отечества самое дорогое, что есть у человека, — свою жизнь», — сказал командующий российской группировкой в Сирии Сергей Кузовлев. Известно, что теперь перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление о случившемся, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. 2 декабря 2019 года «Независимая газета» со ссылкой на стокгольмскую организацию Nordic Research Monitoring Network сообщила, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал лично Эрдоган.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Мир», напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



