Опубликовано видео обломков сбитого Турцией российского бомбардировщика

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

В сети опубликовано видео с места падения российского бомбардировщика Су-24, сбитого Турцией в 2015 году. Ролик разместил Следственный комитет России на своей странице на YouTube.

На кадрах видны почти обгоревшие обломки самолета. Их осматривают российские следователи.

22 ноября сообщалось, что Басманный суд Москвы выдал ордер на заочный арест девяти граждан Сирии, которых обвиняют в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Их также объявили в международный розыск.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!