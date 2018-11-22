Сирийцев заочно арестовали за убийство российского пилота

Басманный суд Москвы выдал ордер на заочный арест девяти граждан Сирии, которых обвиняют в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 22 ноября.

Как отмечает агентство, санкция была выдана с июля. «По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции либо с момента их задержания на территории России», — сообщили в суде.

Отмечается, что все указанные граждане Сирии объявлены в международный розыск.

Восьмерых мужчин заочно обвиняют в умышленном убийстве лица при исполнении служебной деятельности и находящегося в беспомощном положении (часть 2 статьи 105 УК РФ). Троим предъявлены обвинения в надругательстве над телом, четверым — в участии в незаконном вооруженном формировании. Еще одному вменяют кражу в особо крупном размере.

В июле в Грузии был задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш, который ранее подозревался в причастности к убийству Пешкова. Он входил в группу из 18 человек, представших перед турецким судом по обвинению в убийстве россиянина.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

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